UFSCar convida crianças para conhecer o Cerrado em atividade especial

A equipe da atividade de extensão "Visitas Orientadas à Trilha da Natureza" da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), em parceria com Gabi Denari, autora do livro infantil "Cerrado rimado", convidam para uma visita ao fragmento do Cerrado da UFSCar no sábado, dia 7 de junho, às 8 horas. Essa visita é direcionada ao público infantil, de 3 a 12 anos, e tem por objetivo marcar a semana do meio ambiente.

A atividade inclui uma caminhada monitorada em um trajeto simplificado, contato da história do livro, além de roda de conversa com o autor e uma vivência de desenho com as crianças. O ponto de encontro é o DeAEA, junto ao Departamento de Gestão de Resíduos (DeGR), na área Norte do Campus São Carlos da UFSCar, às 8 horas. Toda a atividade terá duração aproximada de duas horas e meia.

A atividade é vinculada ao Departamento de Apoio à Educação Ambiental (DeAEA), à Secretaria Geral de Gestão Ambiental e Sustentabilidade (SGAS), e ao Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS), em parceria com o Centro de Divulgação Científica e Cultural (CDCC) da Universidade de são Paulo (USP).

Como participar

As inscrições devem ser feitas através de formulário no link https://bit.ly/43Ob09J . São disponibilizadas 30 vagas, sendo que cada criança deverá ser acompanhada de um adulto. Duas vagas são destinadas a pessoas com mobilidade reduzida, que poderão solicitar o uso de scooters elétricas disponíveis. Se houver necessidade de outro tipo de assistência para pessoas portadoras de deficiência, também poderá ser solicitado via formulário.

Os participantes deverão estar de sapatos fechados e calças compridas. Recomenda-se o uso de chapéu, repelente, protetor solar, além de levar água e um lanche. Mais informações podem ser obtidas pelo Instagram @trilhadanaturezaufscar , e-mail trilhadanatureza@ufscar.br ou pelos telefones (16) 3306-6462 e 3351-3771.

