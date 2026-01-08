(16) 99963-6036
"UFSCar contra o imperialismo": Movimento organiza protesto contra intervenção dos EUA na Venezuela

08 Jan 2026 - 06h31Por Da redação
Um movimento identificado como “UFSCar contra o imperialismo” está convocando uma mobilizações em São Carlos em protesto contra ações dos Estados Unidos na Venezuela. De acordo com o material divulgado, o grupo acusa o governo norte-americano de intervir na América Latina, atacar a soberania dos povos e sequestrar o presidente venezuelano legitimamente eleito.

Ainda segundo o texto, o movimento afirma que houve um ataque militar ao país, que teria resultado na morte de dezenas de pessoas, e cita declarações do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre a intenção de governar a Venezuela e assumir o controle do comércio de petróleo.

A convocação destaca solidariedade ao povo venezuelano e a outros povos que, segundo o grupo, já tiveram sua liberdade ameaçada pelo imperialismo.

As atividades programadas incluem:

  • Quinta-feira (08/01): dia de panfletagem

  • Sábado (10/01): ato público e panfletagem

A concentração está marcada para às 9h, na Praça do Mercadão, em São Carlos.

