UFSCar concede título de Doutora Honoris Causa à Leci Brandão em setembro

A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) realizará, no próximo dia 18 de setembro, a entrega do título de Doutora Honoris Causa à cantora, compositora e deputada estadual Leci Brandão. A solenidade, aberta ao público, será conduzida pelo Conselho Universitário (ConsUni) no Campus São Carlos. A programação completa será divulgada em breve.

A homenagem é fruto de uma mobilização do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros (Neab) da UFSCar e de docentes dos departamentos de Ciências Sociais, Letras, Educação e Artes e Comunicação, além de professoras da Universidade de Brasília (UnB) e da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT).

Leci Brandão será a primeira mulher negra a receber o título na instituição, que já reconheceu personalidades como Carolina Bori, Raduan Nassar e Demerval Saviani. O Honoris Causa é concedido a pessoas com relevante contribuição social, política e acadêmica, especialmente nas áreas de educação, direitos humanos, igualdade e inclusão.

Segundo o professor Robson Pereira da Silva, do Neab, a escolha reconhece um saber construído na luta. “Muito antes da obrigatoriedade do ensino da cultura afro-brasileira nas escolas, Leci já trazia essa temática em seus sambas”, destacou. A professora Gleidylucy Oliveira da Silva ressaltou a trajetória marcada pela defesa da cultura negra, do samba, da educação e da saúde da população negra, além da proteção à liberdade religiosa.

Nas redes sociais, Leci comemorou a decisão: “Esse título não é só meu. É do povo preto, das mulheres, da comunidade LGBTQIAPN+, do samba, da periferia e de todos que sonham e lutam por um Brasil mais justo”.

A docente Gleidylucy reforçou que a homenagem reafirma o compromisso da UFSCar com ações afirmativas e a construção de uma sociedade mais justa. A universidade, lembrou, foi pioneira na adoção de políticas antes mesmo da lei de cotas e teve papel central na formulação da Lei 10.639, que tornou obrigatório o ensino da história africana e afro-brasileira no país.

Trajetória

Nascida no Rio de Janeiro em 1944, Leci Brandão foi a primeira mulher a integrar a ala de compositores da Mangueira. Com 25 álbuns lançados e carreira artística de cinco décadas, foi eleita deputada estadual por São Paulo em 2010, pelo PCdoB, tornando-se a segunda mulher negra a ocupar o cargo e a primeira a conquistar quatro mandatos consecutivos. Sua atuação política é marcada pela defesa da igualdade racial, dos direitos das mulheres, povos indígenas, quilombolas, juventude e população LGBTQIA+. Atualmente, é Ouvidora da Assembleia Legislativa de São Paulo e integra comissões permanentes de Educação, Cultura e Direitos das Mulheres.

