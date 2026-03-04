(16) 99963-6036
UFSCar celebra formatura de 26 residentes em programas de SaÃºde

04 Mar 2026 - 12h10Por Jessica Carvalho R
PÃºblico na cerimÃ´nia de formatura (Foto: Acervo-Ana C. Beleza)) - PÃºblico na cerimÃ´nia de formatura (Foto: Acervo-Ana C. Beleza)) -

A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) realizou, no último dia 20 de fevereiro, a cerimônia de formatura de 26 residentes dos Programas de Residência em Saúde. O evento marcou o encerramento das turmas da Residência Médica em Clínica Médica, Pediatria e Medicina de Família, além das Residências Multiprofissionais em Saúde Mental, Saúde da Família e Saúde do Adulto e da Pessoa Idosa.

A solenidade reuniu autoridades acadêmicas e da área da saúde, entre elas a reitora Ana Beatriz de Oliveira; a diretora de Gestão do Cuidado Ambulatorial, Lindiamara Soares, representando a Secretaria Municipal de Saúde de São Carlos; o superintendente do Hospital Universitário da UFSCar (HU), professor Thiago Russo; a coordenadora do Núcleo UFSCar Saúde, Ana Carolina Sartorato Beleza; a coordenadora da Comissão de Residência Médica, professora Silva Chachá; e a coordenadora da Comissão de Residência Multiprofissional, professora Luciana Fioroni.

Familiares, convidados, docentes e preceptores também participaram da cerimônia, que contou ainda com a apresentação dos trabalhos de conclusão desenvolvidos pelos formandos.

Reconhecimento e compromisso com o SUS

Durante a solenidade, houve homenagens aos tutores, preceptores e equipes assistenciais que acompanham a formação dos residentes ao longo do programa. Em discurso, Ana Carolina Beleza destacou a intensidade do período de residência e a importância do trabalho coletivo na qualificação dos profissionais.

“A residência é, por definição, um período de formação intensa, que exige competência técnica, maturidade emocional, capacidade de trabalho em equipe e, sobretudo, compromisso com o outro. Este dia é também fruto do trabalho incansável de professores, tutores, preceptores e equipes assistenciais que sustentam a qualidade da formação”, afirmou.

Os Programas de Residência são vinculados ao Núcleo Saúde da Pró-Reitoria de Extensão da UFSCar e reforçam o compromisso da Universidade com a formação qualificada de profissionais para atuação no Sistema Único de Saúde (SUS).

No encerramento, a reitora destacou o significado da conquista para os novos especialistas. “Celebramos não apenas a conclusão de uma etapa, mas o compromisso renovado com a vida, o cuidado em saúde no SUS e a dignidade humana. Que o conhecimento adquirido caminhe ao lado da ética, da empatia e da responsabilidade”, declarou.

