terça, 02 de setembro de 2025
Cidade

UFSCar celebra 55 anos e convida população a compartilhar vivências em campanha especial

02 Set 2025 - 06h08Por Jéssica C.R.
A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) está comemorando 55 anos de trajetória e, como parte das celebrações, lançou a campanha “O que a UFSCar construiu em 55 anos?”. A iniciativa convida pessoas que fizeram ou fazem parte da história da Instituição a gravar vídeos curtos relatando experiências e aprendizados vividos na Universidade.

Os depoimentos, segundo a Coordenadoria de Comunicação Social (CCS), com apoio da Fundação de Apoio Institucional ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FAI-UFSCar) e da Rádio UFSCar, serão publicados nas redes sociais oficiais da Instituição (Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube e TikTok) e em outros canais de comunicação.

Quem pode participar

Podem enviar vídeos estudantes de graduação e pós-graduação, docentes, técnico-administrativos, pesquisadores, colaboradores, terceirizados e egressos que tenham alguma experiência marcante com a UFSCar.

De acordo com Agnes Arato, Diretora da CCS, a proposta é reforçar que a história da Universidade é coletiva, construída por toda a comunidade acadêmica nos quatro campi – São Carlos, Araras, Sorocaba e Lagoa do Sino.

“Esta é uma oportunidade de registrar uma colaboração mútua e diversa, celebrar nossa trajetória coletiva e, ao mesmo tempo, refletir sobre a universidade que estamos construindo e a que queremos para o futuro”, destacou.

Eixos temáticos

As contribuições estão organizadas em quatro frentes principais:

Pesquisa e Inovação – relatos de descobertas científicas, projetos e tecnologias com impacto social.

Ensino – experiências de sala de aula, metodologias e programas de formação.

Extensão – iniciativas que aproximam a Universidade da sociedade em áreas como cultura, educação, esporte, tecnologia e meio ambiente.

Acessibilidade, diversidade e inclusão – ações e políticas afirmativas que tornaram a UFSCar mais plural.

Como enviar

O vídeo deve ter até 1 minuto, em formato vertical, com boa iluminação e áudio claro.

O material deve ser hospedado no Google Drive, com acesso liberado para o e-mail ccs@ufscar.br.

O link deve ser informado em formulário online disponível no site da Universidade.

O prazo para envio vai até 30 de setembro.

Os depoimentos passarão por avaliação da CCS antes da publicação, podendo receber edições jornalísticas e legendagem.

Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail ccs@ufscar.br

