(16) 99963-6036
sexta, 29 de agosto de 2025
Cidade

UFSCar celebra 55 anos e convida população a compartilhar histórias e vivências

29 Ago 2025 - 13h20Por Jéssica C.R.
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
UFSCar - UFSCar -

A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) está reunindo depoimentos em vídeo de pessoas que fizeram ou fazem parte de sua trajetória. A iniciativa integra a campanha “O que a UFSCar construiu em 55 anos?”, promovida pela Coordenadoria de Comunicação Social (CCS), com apoio da Fundação de Apoio Institucional ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FAI) e da Rádio UFSCar.

O objetivo é registrar aprendizados, descobertas e experiências que marcaram a vida universitária em diferentes momentos. Os vídeos selecionados serão divulgados nas redes sociais oficiais da instituição, como Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube e TikTok, além de outros canais de comunicação.

Quem pode participar

Podem enviar contribuições estudantes de graduação e pós-graduação, docentes, técnicos-administrativos, pesquisadores, colaboradores, terceirizados e egressos. Segundo Agnes Arato, diretora da CCS, a ação reforça que a história da UFSCar é construída coletivamente:

“A ação contempla quatro temas principais e objetiva valorizar a contribuição de cada pessoa na Instituição, registrando como experiências de pesquisa, extensão, ensino e ações de inclusão se conectam e constroem a história da Universidade.”

Eixos temáticos

Os depoimentos devem abordar um dos quatro eixos da campanha:

  • Pesquisa e Inovação – Descobertas científicas, projetos acadêmicos, desenvolvimento de tecnologias e parcerias de impacto social;

  • Ensino – Experiências em sala de aula, metodologias inovadoras e programas de formação;

  • Extensão – Iniciativas que aproximam a UFSCar da sociedade em áreas como cultura, educação, meio ambiente, esporte e tecnologia;

  • Acessibilidade, diversidade e inclusão – Políticas afirmativas e práticas que tornam a instituição mais plural e acessível.

Como participar

Os vídeos devem ter até 1 minuto, em formato vertical, com boa iluminação e áudio claro. É necessário hospedá-los no Google Drive, liberar o acesso para ccs@ufscar.br e informar o link no formulário disponível em bit.ly/ccs-55-anos-formulario. O detalhamento de cada eixo pode ser consultado em bit.ly/ccs-55-anos-guia.

O prazo para envio vai até 30 de setembro. Os materiais passarão por avaliação da CCS, podendo receber edições e legendas antes da publicação.

Dúvidas podem ser encaminhadas para ccs@ufscar.br.

Leia Também

Nova Funerária informa novos números de contato devido a problemas técnicos
Cidade06h55 - 29 Ago 2025

Nova Funerária informa novos números de contato devido a problemas técnicos

Viadutos em São Carlos serão liberados no início de setembro
Cidade18h13 - 28 Ago 2025

Viadutos em São Carlos serão liberados no início de setembro

Cuidado com o escorpião! Campanha em São Carlos orienta população
Cidade17h41 - 28 Ago 2025

Cuidado com o escorpião! Campanha em São Carlos orienta população

Idosos podem aprender informática em curso gratuito da USP: inscrições estão abertas
Cidade17h23 - 28 Ago 2025

Idosos podem aprender informática em curso gratuito da USP: inscrições estão abertas

Fundo Social leva 900 crianças ao parque de diversões em São Carlos
Dia especial 07h10 - 28 Ago 2025

Fundo Social leva 900 crianças ao parque de diversões em São Carlos

Últimas Notícias