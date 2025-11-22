(16) 99963-6036
sábado, 22 de novembro de 2025
Cidade

UFSCar busca voluntários para estudo sobre resiliência de crianças que enfrentaram câncer na infância

21 Nov 2025 - 14h57Por Jessica Carvalho R.
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
UFSCar busca voluntários para estudo sobre resiliência de crianças que enfrentaram câncer na infância -

A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) está desenvolvendo uma pesquisa inédita na área da Psicologia para compreender como crianças hospitalizadas devido ao câncer desenvolvem processos de resiliência — e de que forma essas experiências impactam a vida adulta dos sobreviventes. A expectativa é que os resultados auxiliem profissionais da saúde a reduzir o sofrimento infantil durante o tratamento e minimizar consequências emocionais e sociais a longo prazo.

A pesquisa é conduzida pela doutoranda Viviana Lanfranchi Santos, do Programa de Pós-Graduação em Psicologia (PPGPsi) da UFSCar. Segundo ela, o tratamento oncológico infantil ainda apresenta desafios significativos no Brasil.“Muitas crianças são diagnosticadas tardiamente, porque os sintomas se confundem com outras doenças e há escassez de especialistas em várias regiões. O acesso ao tratamento é desigual, afetando principalmente famílias que vivem longe dos grandes centros. Os procedimentos são agressivos, com efeitos colaterais que causam grande sofrimento físico e emocional. As internações prolongadas afastam as crianças da rotina escolar, dos amigos, e geram medo, ansiedade e isolamento. As famílias também enfrentam intenso desgaste e nem sempre recebem o apoio necessário”, explica a pesquisadora.“As consequências desse processo podem se estender por toda a vida adulta, tornando urgente a melhoria das políticas públicas e das estratégias de cuidado”, completa.

Participação online

O estudo busca adultos que tiveram câncer entre os 7 e 12 anos de idade, passaram por internações durante o tratamento e concluíram o processo terapêutico há no máximo 20 anos.

A participação será totalmente online, por meio de entrevistas realizadas em dois a três encontros, conforme a disponibilidade de cada voluntário.

Interessados podem manifestar interesse preenchendo este formulário.
Dúvidas podem ser enviadas para o e-mail da pesquisadora responsável: vivianals@estudante.ufscar.br.

Sobre o estudo

A pesquisa tem orientação do professor Alex Sandro Gomes Pessoa, do Departamento de Psicologia (DPsi) da UFSCar, e coorientação do psicólogo Nichollas Martins Areco, do Setor de Oncologia e Hematologia Pediátrica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (USP).

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFSCar (CAAE: 80808324.5.0000.5504).

Leia Também

UFSCar promove roda de conversa online sobre demência e cuidado no dia 25
Cidade08h33 - 22 Nov 2025

UFSCar promove roda de conversa online sobre demência e cuidado no dia 25

Pesquisa descobre 22 crianças e adolescentes de São Carlos vivendo em união conjugal
Censo 202207h39 - 22 Nov 2025

Pesquisa descobre 22 crianças e adolescentes de São Carlos vivendo em união conjugal

Derramamento de farelo de cana interdita pontilhão entre Jockey Club e Jardim Paulistano
Cidade00h28 - 22 Nov 2025

Derramamento de farelo de cana interdita pontilhão entre Jockey Club e Jardim Paulistano

Doação de paciente de 42 anos garante nova captação de órgãos na Santa Casa de São Carlos
Saúde17h30 - 21 Nov 2025

Doação de paciente de 42 anos garante nova captação de órgãos na Santa Casa de São Carlos

Aeroporto internacional deve promover transporte de cargas, diz Muller
Desenvolvimento econômico 16h34 - 21 Nov 2025

Aeroporto internacional deve promover transporte de cargas, diz Muller

Últimas Notícias