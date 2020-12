UFSCar busca continuidade de apoio a estudantes na pandemia

Crédito: CCS/UFSCar

As aulas remotas trouxeram à tona novas necessidades no que se refere ao apoio à permanência estudantil. Além do Edital de Apoio à Inclusão Digital (https://www2.ufscar.br/noticia?codigo=12988), dentre outras ações da Universidade, o Benefício de Suporte à Permanência (BSP) foi aprovado pelo Conselho de Assuntos Comunitários e Estudantis (CoACE) em 18 de agosto de 2020 e prevê a concessão de 520 auxílios.



Puderam se inscrever para o edital (https://www2.ufscar.br/noticia?codigo=12999) estudantes que já não fossem atendidos pelo Programa de Apoio à Permanência (PAE) da UFSCar, uma vez que os benefícios deste Programa foram mantidos durante a pandemia. Como a vigência do Benefício de Suporte à Permanência (BSP) termina junto ao atual período de aulas remotas, sua renovação precisa ser discutida.



Continuidade das ações - Nesta terça-feira (08 de dezembro), o Conselho de Assuntos Comunitários e Estudantis (CoACE) irá discutir a prorrogação da Resolução CoACE nº 15, de 20 de agosto de 2020. A partir desta decisão várias ações institucionais poderão ser disparadas, o que permitirá a continuidade do Benefício de Suporte à Permanência (BSP), dentre outros.



No contexto da pandemia, este Benefício não requer que o estudante esteja na cidade do campus. O valor é depositado diretamente em conta corrente dos estudantes aprovados pelo Edital, os quais devem se enquadrar nos critérios do Plano Nacional de Assistência Estudantil (PNAES).



Para a Pró-Reitora, Profª. Drª. Andrea Fuentes, a discussão junto ao CoACE é necessária. "As políticas de permanência precisam ser debatidas e construídas de maneira plural para que reflitam as necessidades da comunidade UFSCar. A Universidade precisa acolher, cuidar e apoiar seus estudantes em todo o tempo, principalmente neste período de incertezas diante da pandemia", finaliza a Pró-Reitora.

