(16) 99963-6036
terça, 27 de janeiro de 2026
Cidade

UFSCar avança em ranking internacional por áreas do conhecimento em 2026

Em avaliação do Times Higher Education (THE) 2026, Universidade se destaca em ensino, internacionalização e impacto na indústria

27 Jan 2026 - 21h08Por Jessica Carvalho R.
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
UFSCar avança em ranking internacional por áreas do conhecimento em 2026 - Crédito: Foto: Walter Milanetto Crédito: Foto: Walter Milanetto

A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) apresentou avanços significativos no Times Higher Education (THE) Subject Rankings 2026, ranking internacional que avalia o desempenho das universidades por grandes áreas do conhecimento. Nesta edição, foram analisadas nove áreas: Artes e Humanidades; Negócios e Economia; Ciência da Computação; Educação; Engenharia; Ciências da Vida; Ciências Físicas; Psicologia; e Ciências Sociais.

A avaliação é baseada em indicadores relacionados ao Ensino, à Pesquisa, às Citações, à Internacionalização e à Indústria. Entre esses critérios, a UFSCar se destacou especialmente nos indicadores de Ensino, Internacionalização e Indústria, registrando crescimento em oito das nove áreas avaliadas: Artes e Humanidades; Negócios e Economia; Ciência da Computação; Engenharia; Ciências da Vida; Ciências Físicas; Psicologia; e Ciências Sociais.

Segundo a reitora da UFSCar, Ana Beatriz de Oliveira, os resultados refletem a qualidade do ambiente acadêmico da Instituição. “Esses avanços demonstram a excelência do ensino oferecido aos estudantes, a inserção da Universidade no cenário acadêmico internacional e o impacto do conhecimento produzido na sociedade e no setor produtivo”, afirma.

No quesito pontuação geral, a Universidade também apresentou evolução em sete das nove grandes áreas avaliadas: Artes e Humanidades; Negócios e Economia; Ciência da Computação; Educação; Engenharia; Ciências Físicas; e Ciências Sociais, evidenciando o fortalecimento da atuação acadêmica e institucional da UFSCar em um contexto de alta competitividade internacional.

A reitora ressalta, no entanto, que os rankings devem ser analisados com cautela. “Acompanhar o desempenho da UFSCar nesses indicadores é importante, desde que feito de forma crítica e contextualizada. Esses instrumentos não esgotam a complexidade da Universidade, mas funcionam como ferramentas adicionais para subsidiar a gestão, o planejamento institucional e a prestação de contas à sociedade, fortalecendo continuamente a excelência de uma universidade pública, gratuita e comprometida com a formação, a pesquisa e o impacto social”, destaca.

Mais informações sobre o ranking estão disponíveis no portal do Times Higher Education. A série histórica da participação da UFSCar pode ser consultada na página da Pró-Reitoria de Planejamento, Governança e Gestão (ProPlan).

Por assessoria de imprensa

Leia Também

Motoboys de São Carlos se mobilizam e pedem cancelamento de lei que regulamenta a profissão
Cidade21h50 - 27 Jan 2026

Motoboys de São Carlos se mobilizam e pedem cancelamento de lei que regulamenta a profissão

Fundo Social recebe doação de três mil calças jeans apreendidas pela Receita Federal
Cidade19h54 - 27 Jan 2026

Fundo Social recebe doação de três mil calças jeans apreendidas pela Receita Federal

Jovens da Fundação CASA conquistam vagas em Etecs e Fatecs
Cidade18h56 - 27 Jan 2026

Jovens da Fundação CASA conquistam vagas em Etecs e Fatecs

Da escola pública à USP: ex-aluno de cursinho popular retorna à sala onde tudo começou como coordenador do Projeto Aprender
Cidade18h10 - 27 Jan 2026

Da escola pública à USP: ex-aluno de cursinho popular retorna à sala onde tudo começou como coordenador do Projeto Aprender

Fraudes financeiras lideram reclamações atendidas pelo Procon de São Carlos em 2025
Cidade16h52 - 27 Jan 2026

Fraudes financeiras lideram reclamações atendidas pelo Procon de São Carlos em 2025

Últimas Notícias