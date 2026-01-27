UFSCar avança em ranking internacional por áreas do conhecimento em 2026

Crédito: Foto: Walter Milanetto

A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) apresentou avanços significativos no Times Higher Education (THE) Subject Rankings 2026, ranking internacional que avalia o desempenho das universidades por grandes áreas do conhecimento. Nesta edição, foram analisadas nove áreas: Artes e Humanidades; Negócios e Economia; Ciência da Computação; Educação; Engenharia; Ciências da Vida; Ciências Físicas; Psicologia; e Ciências Sociais.

A avaliação é baseada em indicadores relacionados ao Ensino, à Pesquisa, às Citações, à Internacionalização e à Indústria. Entre esses critérios, a UFSCar se destacou especialmente nos indicadores de Ensino, Internacionalização e Indústria, registrando crescimento em oito das nove áreas avaliadas: Artes e Humanidades; Negócios e Economia; Ciência da Computação; Engenharia; Ciências da Vida; Ciências Físicas; Psicologia; e Ciências Sociais.

Segundo a reitora da UFSCar, Ana Beatriz de Oliveira, os resultados refletem a qualidade do ambiente acadêmico da Instituição. “Esses avanços demonstram a excelência do ensino oferecido aos estudantes, a inserção da Universidade no cenário acadêmico internacional e o impacto do conhecimento produzido na sociedade e no setor produtivo”, afirma.

No quesito pontuação geral, a Universidade também apresentou evolução em sete das nove grandes áreas avaliadas: Artes e Humanidades; Negócios e Economia; Ciência da Computação; Educação; Engenharia; Ciências Físicas; e Ciências Sociais, evidenciando o fortalecimento da atuação acadêmica e institucional da UFSCar em um contexto de alta competitividade internacional.

A reitora ressalta, no entanto, que os rankings devem ser analisados com cautela. “Acompanhar o desempenho da UFSCar nesses indicadores é importante, desde que feito de forma crítica e contextualizada. Esses instrumentos não esgotam a complexidade da Universidade, mas funcionam como ferramentas adicionais para subsidiar a gestão, o planejamento institucional e a prestação de contas à sociedade, fortalecendo continuamente a excelência de uma universidade pública, gratuita e comprometida com a formação, a pesquisa e o impacto social”, destaca.

Mais informações sobre o ranking estão disponíveis no portal do Times Higher Education. A série histórica da participação da UFSCar pode ser consultada na página da Pró-Reitoria de Planejamento, Governança e Gestão (ProPlan).

