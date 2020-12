UFSCar avança 150 posições em ranking internacional de sustentabilidade

Crédito: K2 Drones

O Ranking Green Metrics (http://greenmetric.ui.ac.id/overall-rankings-2020/) é conduzido pela Universidade da Indonésia, sendo o único ranking internacional que avalia o esforço das Universidades para preservação do meio ambiente. Em 2020, a Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) participa deste ranking pelo segundo ano consecutivo.



Mudanças - No total, em 2020 participaram 132 Universidades a mais que no ano de 2019. No Brasil foram 10 Universidades participantes a mais que no ano anterior. Mesmo com aumento de participantes, a UFSCar avançou 150 posições no cenário internacional (362° lugar, em 2020) e 8 posições em comparação às demais Universidades brasileiras (15° lugar, em 2020).



Para Roberta Sanches, Doutora em Ciências da Engenharia Ambiental e servidora da UFSCar, este avanço concretiza um esforço coletivo da Universidade. "É fruto do trabalho de toda Universidade rumo à construção de uma UFSCar cada vez mais sustentável", explica. "Além disso, a integração de diversos setores para consolidação dos dados foi de extrema importância", finaliza a Dra. Roberta Sanches.



Avaliação - A classificação é feita a partir de indicadores de sustentabilidade divididos em seis categorias: 1. Paisagem e Infraestrutura; 2. Energia e Mudanças Climáticas; 3. Resíduos; 4. Água; 5. Transporte; 6. Educação e Pesquisa.



Eficiência Energética na UFSCar - De 2017 a 2020, a UFSCar construiu 7 Usinas Solares Fotovoltaicas e realizou a troca de quase 50 mil lâmpadas convencionais por tecnologias led. De 2019 a 2020, o quesito "Energia e Mudanças Climáticas" foi o que mais apresentou avanços no Ranking Green Metrics.



"Desde 2017 que participamos de editais da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) em busca de recursos para o fortalecimento da UFSCar como Universidade sustentável. Desde então, já obtivemos R$ 8 milhões para investimento. Os projetos que realizamos com este recurso equivalem ao plantio de cerca de 4.400 árvores ao ano", acrescenta a Reitora da UFSCar, Profa. Dra. Wanda Hoffmann.



O Ranking - Os resultados de 2020 foram apresentados em 7 de dezembro. Uma cerimônia virtual, conduzida pelo Reitor da Universidade da Indonésia, Prof. Dr. Ari Kuncoro, marcou a divulgação. Acesse o ranking completo aqui (http://greenmetric.ui.ac.id/overall-rankings-2020/).

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também