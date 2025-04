UFSCar aprova cotas para pessoas trans e travestis em seus cursos de graduação

Compartilhar no facebook

UFSCar -

A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) aprovou, na última sexta-feira (25), a implementação de cotas específicas para pessoas trans e travestis no ingresso de seus cursos de graduação. A decisão foi tomada durante reunião do Conselho Universitário (Consuni) e faz da UFSCar a terceira instituição de ensino superior do estado de São Paulo a adotar essa política afirmativa.

A novidade foi celebrada pelo GT Transformar, coletivo de pessoas trans e travestis da universidade. Em publicação nas redes sociais, o grupo agradeceu a todos que apoiaram a iniciativa e reforçou a importância da mobilização coletiva: “As cotas para pessoas trans e travestis na UFSCar são uma realidade graças à luta coletiva e organizada. É ela que transforma vidas – e a realidade.”

Antes da UFSCar, a Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) e a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) já haviam implementado ações afirmativas voltadas para esse público.

Com informações do portal Metropoles

