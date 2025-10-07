(16) 99963-6036
terça, 07 de outubro de 2025
Cidade

UFSCar abre vagas para Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB)

Inscrições vão até as 10 horas do dia 14/10

07 Out 2025 - 16h23Por Jessica CR
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
UFSCar - UFSCar -

A Secretaria Geral de Educação a Distância (SEaD) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) abriu dois novos processos seletivos no âmbito do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB) da UFSCar.

Um deles é destinado à vaga de Professor Formador no curso de Especialização em Inovação em Unidades de Informação na modalidade a distância; as informações estão no Edital nº 198/2025/SEaD/R. Também está aberta a seleção destinada a assistente pedagógico para atuar nos cursos do Sistema UAB/UFSCar, conforme o Edital nº 199/2025/SEaD/R.

Os editais estão disponíveis em www.sead.ufscar.br/pt-br/processo-seletivo/processo-seletivo-2025. As inscrições das duas seleções se encerram às 10 horas do dia 14 de outubro. Dúvidas podem ser esclarecidas através do e-mail editais_sead@ufscar.br.

Leia Também

Biblioteca Comunitária da UFSCar recebe XVIII Ciência em Cena nos dias 9 e 10 de outubro
Cidade13h05 - 07 Out 2025

Biblioteca Comunitária da UFSCar recebe XVIII Ciência em Cena nos dias 9 e 10 de outubro

Pesquisador da USP São Carlos é o novo membro da Academia Nacional de Engenharia dos EUA (NAE)
Cidade11h10 - 07 Out 2025

Pesquisador da USP São Carlos é o novo membro da Academia Nacional de Engenharia dos EUA (NAE)

"Passarela oferece risco aos moradores", afirma Lineu
Cidade Aracy06h41 - 07 Out 2025

"Passarela oferece risco aos moradores", afirma Lineu

Pela primeira vez, São Carlos ultrapassa 90 mil com carteira assinada
Trabalho 05h58 - 07 Out 2025

Pela primeira vez, São Carlos ultrapassa 90 mil com carteira assinada

Ação da UFSCar pelo Dia Mundial da Limpeza retira 14 sacos de resíduos no fragmento do Cerrado
Meio ambiente23h01 - 06 Out 2025

Ação da UFSCar pelo Dia Mundial da Limpeza retira 14 sacos de resíduos no fragmento do Cerrado

Últimas Notícias