UFSCar abre vagas para Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB)

A Secretaria Geral de Educação a Distância (SEaD) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) abriu dois novos processos seletivos no âmbito do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB) da UFSCar.

Um deles é destinado à vaga de Professor Formador no curso de Especialização em Inovação em Unidades de Informação na modalidade a distância; as informações estão no Edital nº 198/2025/SEaD/R. Também está aberta a seleção destinada a assistente pedagógico para atuar nos cursos do Sistema UAB/UFSCar, conforme o Edital nº 199/2025/SEaD/R.

Os editais estão disponíveis em www.sead.ufscar.br/pt-br/processo-seletivo/processo-seletivo-2025. As inscrições das duas seleções se encerram às 10 horas do dia 14 de outubro. Dúvidas podem ser esclarecidas através do e-mail editais_sead@ufscar.br.

