quarta, 25 de fevereiro de 2026
Cidade

UFSCar abre vagas para alunos especiais na pós-graduação em Engenharia Civi

Inscrições devem ser feitas nos dias 26 e 27 de fevereiro

24 Fev 2026 - 23h56Por Jessica
UFSCar abre vagas para alunos especiais na pós-graduação em Engenharia Civi - Crédito: Foto: CCS/UFSCar

O Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil (PPGECiv), da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), está com vagas abertas para alunos especiais no primeiro semestre de 2026. O período de matrícula em disciplinas ocorrerá nos dias 26 e 27 de fevereiro.

Podem se candidatar, preferencialmente, estudantes matriculados em outros programas de pós-graduação e alunos de graduação com mais de 80% dos créditos cursados. A relação de disciplinas disponíveis pode ser consultada no site do Programa (ppgeciv.ufscar.br).

Os interessados devem contatar previamente o docente responsável pela disciplina, por e-mail, apresentando justificativa de interesse, e realizar a inscrição por meio do formulário eletrônico indicado pelo PPGECiv. Mais informações podem ser obtidas junto à Coordenação do Programa pelo e-mail ppgeciv@ufscar.br.

