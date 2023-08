UFSCar abre seleção para prestador de serviços de monitoramento do Cerrado

Cerrado da UFSCar - Crédito: Waldeck Schützer

A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) recebe inscrições na seleção de um profissional para atuar no gerenciamento de câmeras do Cerrado, localizado no Campus São Carlos da Universidade, e no monitoramento das imagens captadas. Dentre as atribuições, estão instalar e acompanhar 10 armadilhas fotográficas distribuídas na área. Uma vez por mês, o prestador de serviço deverá realizar uma visita a campo para manutenção de equipamentos, assim como triar imagens arquivadas em cartões de memórias, gerenciar esses arquivos, identificar espécies e elaborar relatórios. A dedicação é de 25 horas semanais.

Podem participar profissionais graduados em Ciências Biológicas com mestrado profissional, que tenham experiência em conservação da Fauna em áreas de Cerrado, em Educação Ambiental, assim como em projetos de monitoramento com uso de armadilhas fotográficas. É preciso ter conhecimento sobre as espécies da Fauna presentes nas áreas de Cerrado da região central do Estado de São Paulo e disponibilidade para realizar atividades de campo aos finais de semana, além de aptidão física para caminhadas. Ainda é requisito possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) A ou B.

O contrato será firmado por meio de prestação de serviço, que poderá perdurar por até 21 meses. A cada mês de serviços prestados será paga a quantia de R$ 630. Os interessados podem se inscrever até o dia 18 de agosto, pelo e-mail processoseletivo@fai.ufscar.br. A seleção é composta por análise dos documentos exigidos no edital e entrevista online. O resultado final será divulgado no dia 30 de agosto no site da Fundação de Apoio Institucional ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FAI) da UFSCar - responsável pelo processo seletivo - em www.fai.ufscar.br. Na página, também está disponível o Edital na íntegra.

Leia Também