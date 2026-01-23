UFSCar abre seleção para bolsa de Treinamento Técnico com foco em biodiversidade urbana

A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) está com processo seletivo aberto para uma bolsa de Treinamento Técnico nível III, vinculada ao projeto de pesquisa “BioFuturo na Cidade – Territórios urbanos e suas áreas verdes: Biodiversidade e Desenvolvimento Sustentável em Sistemas Adaptativos Complexos”, financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp).

A bolsa será desenvolvida no Campus Araras da UFSCar, sob supervisão da professora Valéria Forni Martins, do Departamento de Ciências da Natureza, Matemática e Educação (DCNME-Ar). A oportunidade prevê duração de até 12 meses, com dedicação de 40 horas semanais e bolsa mensal no valor de R$ 1.800.

O bolsista selecionado atuará em atividades voltadas à organização, curadoria e análise de dados de biodiversidade. Entre as atribuições estão a extração automatizada e semiautomatizada de informações de publicações científicas, padronização de dados no formato Darwin Core, implementação de rotinas de controle de qualidade, produção de análises estatísticas em ambiente reprodutível (R e Python) e depósito de dados em plataformas como GBIF e Sinbiota.

Podem se inscrever candidatos sem vínculo empregatício que tenham concluído curso de graduação. As inscrições devem ser feitas por meio de formulário eletrônico até o dia 18 de fevereiro. No ato da inscrição, é necessário anexar o histórico escolar completo da graduação, a súmula curricular no modelo Fapesp e um texto de até uma página relatando a motivação para participar do projeto.

O processo seletivo será realizado em duas etapas. A primeira, de caráter eliminatório, consiste na análise da documentação e da carta de motivação. A segunda etapa, classificatória, será composta por entrevista com os candidatos aprovados na fase inicial. Entre os critérios de avaliação estão o desempenho acadêmico, a experiência prévia relacionada às atividades propostas e o alinhamento das motivações com os objetivos do projeto.

De acordo com o cronograma, a divulgação dos candidatos selecionados para a entrevista está prevista para o dia 27 de fevereiro. As entrevistas devem ocorrer até 6 de março, e o resultado final será divulgado até 13 de março.

As informações completas sobre a seleção e o formulário de inscrição estão disponíveis no edital, no link: https://bit.ly/3Nup0Rl.