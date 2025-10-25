(16) 99963-6036
sábado, 25 de outubro de 2025
UFSCar abre seleção exclusiva para pessoas trans ingressarem na graduação em 2026

25 Out 2025 - 09h40Por Jessica Carvalho R
A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) anunciou a abertura das inscrições para o processo seletivo específico voltado a pessoas trans interessadas em ingressar nos cursos presenciais de graduação em 2026. O edital nº 24/2025, divulgado pela Pró-Reitoria de Graduação (ProGrad), integra a Política de Acesso e Permanência da Pessoa Trans na instituição.

As inscrições estarão abertas de 25 de outubro a 14 de novembro de 2025, e devem ser feitas exclusivamente pelo site sistemas.ufscar.br/sagui/login. Ao todo, são oferecidas 66 vagas, uma para cada curso de graduação presencial da universidade.

O processo de seleção utiliza as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), e a pessoa candidata poderá escolher uma das cinco últimas edições do exame (de 2021 a 2025). É necessário ter concluído o Ensino Médio, apresentar autodeclaração de identidade trans (travesti, transexual, transgênero ou não-binária) e elaborar um memorial descritivo sobre sua trajetória de afirmação de gênero.

A Comissão Institucional de Verificação da Autodeclaração Trans (Civat), ligada à Secretaria de Ações Afirmativas, Diversidade e Equidade (SAADE), será responsável pela verificação das autodeclarações, contando com representantes da comunidade trans e especialistas em políticas de diversidade.

O edital completo, com detalhes sobre critérios, etapas e convocação, está disponível no Portal do Ingresso da UFSCar. As publicações e convocações oficiais serão divulgadas exclusivamente em ingresso.ufscar.br. Dúvidas podem ser enviadas pela Central de Atendimento ao Ingresso na Graduação

