UFSCar abre inscrições para vagas remanescentes do Edital à Inclusão Digital

A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), por meio da Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis (ProACE), disponibiliza 270 auxílios aos estudantes de graduação, no valor de R$ 1.500, destinados à compra de computadores. Para acesso à internet serão entregues chips a todos os estudantes que preencham as condições necessárias. As inscrições têm início nesta segunda (19) e seguem até quarta (21).



Inscrições - Podem se candidatar estudantes de graduação com renda familiar per capita de até 1,5 salários-mínimos e que estejam inscritos em disciplinas do Ensino Não-Presencial Emergencial (ENPE). Demais condições para inscrição estão disponíveis no edital (https://www.bolsas.ufscar.br/BOLSAS/ProACE/).



Recursos financeiros - O auxílio à compra de computadores provém do orçamento da UFSCar. Já o auxílio para acesso à internet será custeado pelo Ministério da Educação (MEC) aos estudantes com renda per capita de até 0,5 salário-mínimo. A UFSCar custeará o acesso à internet dos estudantes entre 0,5 e 1,5 salário-mínimo.



Aulas na UFSCar - As aulas presenciais foram suspensas em 16 de março devido à pandemia (https://www2.ufscar.br/noticia?codigo=12552). Naquele momento, a Universidade optou por interromper o período letivo da graduação (https://www2.ufscar.br/noticia?codigo=12581), uma vez que nem todos teriam condições de acompanhar as atividades que viessem a ser realizadas a distância.



De abril a julho ocorreu o Período Letivo Suplementar (https://www2.ufscar.br/noticia?codigo=12616), com atividades de monografia, trabalhos de conclusão de curso (TCC) e Atividades Curriculares de Integração Ensino, Pesquisa e Extensão (ACIEPES). A oferta e a adesão às atividades foram facultativas tanto aos professores quanto aos estudantes. Em 31 de agosto teve início (https://www2.ufscar.br/noticia?codigo=12903) o Ensino Não-Presencial Emergencial (ENPE), com atividades curriculares sendo realizadas a distância.



Edital - www.bolsas.ufscar.br/BOLSAS/ProACE/

Dúvidas - apoiodigital@associal.com.br

