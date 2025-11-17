UFSCar abre inscrições para vagas no Colégio de Aplicação em 2026

Portaria do CAU - Crédito: Waltinho Milanetto

O Colégio de Aplicação da Universidade Federal de São Carlos (CAU/UFSCar) está com inscrições abertas, até o dia 23 de novembro, para o ingresso de crianças em 2026. As vagas são destinadas ao berçário e aos grupos 2, 4 e 5 da educação infantil.

O edital com a distribuição de vagas por turno e demais orientações está disponível no site oficial da instituição: www.cau.ufscar.br.

Podem se inscrever crianças nascidas a partir de 1º de abril de 2020 e gestantes cujos bebês tenham previsão de nascimento até 31 de março de 2026. Um dos critérios é que os responsáveis residam em São Carlos e possam atender aos horários de funcionamento da unidade:

Turno matutino: das 8h às 12h

Turno vespertino: das 14h às 18h

O Colégio de Aplicação permanece fechado entre 12h e 14h.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente online, por meio de formulário disponível no edital, entre os dias 17 e 23 de novembro de 2025.

Leia Também