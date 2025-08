UFSCar abre inscrições para processo seletivo de estagiários 2025

A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) está com inscrições abertas para o processo seletivo de estagiários em diversas áreas no campus São Carlos. As oportunidades são voltadas a estudantes do ensino superior a partir do 2º período, desde que não estejam no último semestre do curso.

As vagas são destinadas às seguintes áreas de formação: Administração, Biblioteconomia e Ciência da Informação, Letras/Linguística, Enfermagem, Imagem e Som, Educação Especial, entre outras.

O período de inscrições vai de 4 a 22 de agosto de 2025. Os interessados devem acessar o site https://concursos.ufscar.br, selecionar o menu “Fase de Inscrição” e, em seguida, “Estagiários” para consultar o edital completo e realizar a inscrição.