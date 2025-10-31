UFSCar abre inscrições para o Vestibular Indígena 2026

UFSCar -

A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) estará com inscrições abertas, de 3 a 28 de novembro, para o Vestibular Indígena 2026, seleção específica voltada a pessoas indígenas que desejam ingressar nos cursos de graduação presenciais da Universidade. A inscrição é gratuita e deve ser feita pelo site da Comissão Permanente para os Vestibulares (Comvest) da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), no endereço www.comvest.unicamp.br.

Realizado em parceria com a Unicamp, o processo seletivo destina-se exclusivamente a pessoas indígenas de etnias brasileiras que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas ou indígenas reconhecidas pela rede pública de ensino. As provas serão aplicadas no dia 11 de janeiro de 2026, em Campinas (SP), Campo Grande (MS), Recife (PE), Santarém (PA), São Gabriel da Cachoeira (AM) e Tabatinga (AM).

A seleção será composta por provas de Linguagens e Códigos, Ciências da Natureza, Matemática, Ciências Humanas e Redação, todas em Língua Portuguesa. As avaliações serão elaboradas e corrigidas pela Comvest, que também é responsável pela organização do processo.

O Vestibular Indígena oferece até duas vagas adicionais em cada um dos cursos de graduação presenciais da UFSCar, conforme autorizado pelo Ministério da Educação (MEC). A classificação das pessoas candidatas será feita de acordo com o desempenho nas provas, e os resultados serão divulgados nos sites www.ingresso.ufscar.br e www.comvest.unicamp.br.

Para efetuar a matrícula, as pessoas aprovadas deverão apresentar documentação que comprove a conclusão do Ensino Médio e o pertencimento étnico, por meio do Registro Administrativo de Nascimento Indígena (Rani), da Carteira de Identidade com etnia declarada ou de declaração de vínculo com comunidade indígena, assinada por lideranças e atestada pela Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai).

Todas as informações pertinentes à seleção, incluindo requisitos, etapas e prioridades de convocação, entre outras, constam do edital do processo seletivo, disponível nos sites www.ingresso.ufscar.br e www.comvest.unicamp.br.

