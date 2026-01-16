UFSCar abre inscrições para o SiSU 2026 com mais de 3 mil vagas em cursos de graduação

UFSCar -

Entre os dias 19 e 23 de janeiro, estarão abertas as inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (SiSU) 2026, principal porta de entrada para os cursos de graduação presenciais da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). Para ingresso no primeiro semestre de 2026, a instituição oferece 3.047 vagas, distribuídas em 70 opções de cursos nos cinco campi da universidade: São Carlos, Araras, Sorocaba, Lagoa do Sino e São José do Rio Preto.

Podem participar do processo seletivo os candidatos que tenham realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) nos anos de 2023, 2024 ou 2025. A inscrição deve ser feita exclusivamente pela internet, por meio do site do SiSU: https://acessounico.mec.gov.br/sisu.

Do total de vagas ofertadas, 50% são destinadas à ampla concorrência e os outros 50% ao sistema de reserva de vagas, conforme determina a Lei nº 12.711/2012, alterada pelas Leis nº 13.409/2016 e nº 14.723/2023.

As vagas reservadas são exclusivas para estudantes que cursaram integralmente o Ensino Médio em escolas públicas brasileiras ou em escolas equiparadas, como instituições comunitárias que atuam na Educação do Campo e são conveniadas ao poder público. Não podem concorrer a essas vagas candidatos que tenham estudado, ainda que parcialmente, em escolas da rede privada — mesmo com bolsa de estudos — ou em instituições estrangeiras.

Dentro do sistema de reserva de vagas, há cotas específicas destinadas a pessoas autodeclaradas pretas ou pardas, estudantes de baixa renda, quilombolas, indígenas e pessoas com deficiência. As regras detalhadas estão disponíveis no edital do processo seletivo, acessível pelo link bit.ly/sisu2026-ufscar.

No momento da inscrição, o candidato poderá escolher até duas opções de curso, indicando a modalidade de concorrência. A previsão do Ministério da Educação (MEC) é que o resultado da chamada regular seja divulgado no dia 29 de janeiro.

Dúvidas sobre o processo seletivo podem ser esclarecidas por meio da Central de Atendimento para o Ingresso na Graduação da UFSCar, disponível no endereço:

https://www.ingresso.ufscar.br/pt-br/ingresso-na-graduacao/atendimento

