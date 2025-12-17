(16) 99963-6036
UFSCar abre inscrições para mestrado em Genética Evolutiva e Biologia Molecular com ingresso em 2026

17 Dez 2025 - 21h02Por Jessica Carvalho R
Estão abertas as inscrições para o processo seletivo do curso de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Genética Evolutiva e Biologia Molecular (PPGGEv) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). Os candidatos aprovados iniciarão as atividades acadêmicas em março de 2026.

As vagas são distribuídas em duas áreas de concentração: Genética e Evolução e Bioquímica e Biologia Molecular. O processo seletivo será composto por uma prova, conforme critérios estabelecidos em edital.

Os interessados podem se inscrever até o dia 16 de janeiro, seguindo as orientações disponíveis no edital do processo seletivo, que pode ser consultado no site oficial do Programa.

O PPGGEv reúne linhas de pesquisa voltadas ao estudo da diversidade biológica, evolução, genética molecular e bioquímica, contando com um corpo docente qualificado e atuação consolidada na formação de pesquisadores.

Mais informações sobre o curso, linhas de pesquisa, docentes e histórico do Programa estão disponíveis no site www.ppggev.ufscar.br.

