quarta, 20 de agosto de 2025
Cidade

UFSCar abre inscrições para mestrado e doutorado em Sociologia

20 Ago 2025 - 15h36Por Jéssica C.R.
O Programa de Pós-Graduação em Sociologia (PPGS) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) está com inscrições abertas para o processo seletivo dos cursos de mestrado e doutorado, com ingresso em 2026. O período de inscrição vai de 19 de agosto a 12 de setembro, e são oferecidas 15 vagas para cada curso.

As candidaturas devem ser feitas exclusivamente pela Internet, por meio dos formulários disponíveis no site oficial do Programa: www.ppgs.ufscar.br/selecao.

De acordo com a instituição, todas as informações sobre procedimentos de inscrição, etapas da seleção e cronograma estão disponíveis nos editais específicos de cada curso, também disponíveis na página do PPGS. Em caso de dúvidas, os interessados podem entrar em contato pelo e-mail ppgs@ufscar.br.

O Programa de Pós-Graduação em Sociologia da UFSCar contempla três linhas de pesquisa:

  • Cultura, diferenças e mobilidades

  • Estrutura social e desigualdades

  • Poder e conflitos sociais

Mais detalhes podem ser consultados no site oficial do Programa: www.ppgs.ufscar.br

