(16) 99963-6036
quinta, 09 de outubro de 2025
Cidade

UFSCar abre inscrições para mestrado e doutorado em Engenharia Civil

Editais incluem também vagas exclusivas para o doutorado interinstitucional em parceria com a UEFS

09 Out 2025 - 06h05Por Jessica Carvalho R
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
UFSCar - UFSCar -

O Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil (PPGECiv) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) está com três editais abertos para ingresso em 2026. São oportunidades para mestrado, doutorado regular e doutorado interinstitucional (Dinter).

Para o mestrado acadêmico, estão sendo oferecidas 20 vagas, com inscrições abertas de 15 de outubro a 4 de novembro. Já o doutorado regular disponibiliza 17 vagas, com inscrições em fluxo contínuo para candidatos que já possuam bolsas aprovadas por agências de fomento (como Fapesp e PEC-PG). Para os demais candidatos, o período de inscrição segue o mesmo do mestrado: de 15/10 a 4/11.

O doutorado interinstitucional (Dinter), por sua vez, oferece 16 vagas exclusivas para docentes e técnico-administrativos da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS). As inscrições ocorrem entre 10 e 27 de outubro.

Os interessados podem acessar os editais completos, critérios de seleção e demais informações diretamente no site do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil: ppgeciv.ufscar.br.

Leia Também

Imobiliária de São Carlos integra missão estratégica da ABMI na Região das Beiras em Portugal
"Missão Beiras 2025"07h59 - 09 Out 2025

Imobiliária de São Carlos integra missão estratégica da ABMI na Região das Beiras em Portugal

ACISC lança “Quitou, Zerou!” para ajudar consumidores a sair da inadimplência em São Carlos
Cidade16h52 - 08 Out 2025

ACISC lança “Quitou, Zerou!” para ajudar consumidores a sair da inadimplência em São Carlos

Chuva fraca atinge bairros de São Carlos nesta quarta-feira
Cidade15h44 - 08 Out 2025

Chuva fraca atinge bairros de São Carlos nesta quarta-feira

Bazar beneficente acontece neste sábado na Igreja São Domingos
Peças a R$215h40 - 08 Out 2025

Bazar beneficente acontece neste sábado na Igreja São Domingos

Santuário da Babilônia celebra a Padroeira do Brasil neste domingo
Catolicismo 15h24 - 08 Out 2025

Santuário da Babilônia celebra a Padroeira do Brasil neste domingo

Últimas Notícias