UFSCar abre inscrições para mestrado e doutorado em Engenharia Civil

O Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil (PPGECiv) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) está com três editais abertos para ingresso em 2026. São oportunidades para mestrado, doutorado regular e doutorado interinstitucional (Dinter).

Para o mestrado acadêmico, estão sendo oferecidas 20 vagas, com inscrições abertas de 15 de outubro a 4 de novembro. Já o doutorado regular disponibiliza 17 vagas, com inscrições em fluxo contínuo para candidatos que já possuam bolsas aprovadas por agências de fomento (como Fapesp e PEC-PG). Para os demais candidatos, o período de inscrição segue o mesmo do mestrado: de 15/10 a 4/11.

O doutorado interinstitucional (Dinter), por sua vez, oferece 16 vagas exclusivas para docentes e técnico-administrativos da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS). As inscrições ocorrem entre 10 e 27 de outubro.

Os interessados podem acessar os editais completos, critérios de seleção e demais informações diretamente no site do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil: ppgeciv.ufscar.br.

