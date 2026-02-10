(16) 99963-6036
terça, 10 de fevereiro de 2026
Cidade

UFSCar abre inscrições para Estudante Especial no primeiro semestre de 2026

Modalidade permite cursar disciplinas de graduação sem vínculo regular com a Universidade; há vagas nos campi Araras, São Carlos e Sorocaba

10 Fev 2026 - 05h02Por Jessica Carvalho R
A Pró-Reitoria de Graduação (ProGrad) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) publicou o edital para pessoas interessadas em cursar disciplinas da graduação na modalidade Estudante Especial no primeiro semestre de 2026. A iniciativa possibilita a realização de atividades curriculares de nível superior sem a necessidade de vínculo como estudante regular da Universidade.

As disciplinas ofertadas abrangem diversas áreas do conhecimento e estão disponíveis nos campi Araras, São Carlos e Sorocaba. A lista completa das disciplinas, bem como as regras do processo seletivo, pode ser consultada no edital publicado na página da Pró-Reitoria de Graduação.

As inscrições devem ser realizadas entre os dias 10 e 13 de fevereiro, por meio de formulário eletrônico. Podem se candidatar à modalidade:

  • estudantes regularmente matriculados em cursos de graduação de outras instituições de Ensino Superior;

  • portadores de diplomas de graduação obtidos em instituições estrangeiras que tenham solicitado a revalidação do diploma junto à UFSCar;

  • portadores de diplomas de cursos de graduação da UFSCar ou de outras instituições de Ensino Superior;

  • pessoas com 60 anos ou mais, portadoras ou não de diploma de curso superior.

A relação completa dos documentos exigidos no ato da inscrição está disponível no edital.

De acordo com a ProGrad, o deferimento das inscrições está condicionado à existência de vagas nas disciplinas solicitadas. O resultado do processo seletivo, com a divulgação das inscrições deferidas e indeferidas, será publicado no dia 6 de março, no site da Pró-Reitoria de Graduação da UFSCar.

