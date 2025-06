UFSCar abre inscrições para disciplinas especiais em Ciência, Tecnologia e Sociedade

Estudante - Crédito: Agência SP

O Programa de Pós-Graduação em Ciência, Tecnologia e Sociedade (PPGCTS) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) está com vagas abertas para aulas especiais para o segundo semestre de 2025.

As disciplinas oferecidas são: "Conceitos e práticas sobre comunicação e publicação científicas" (aulas em inglês), "Bases tecnológicas e sociais do trabalho em saúde", "O que é a ciência, afinal?" e "Gestão do conhecimento". As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo e-mail alunoespecial-ppgcts@ufscar.br , com o assunto "Aluno/a Especial 02/2025", entre os dias 30 de junho e 1º de julho.

Todas as informações devem ser conferidas no edital, disponível no link https://bit.ly/40jh1tW .

