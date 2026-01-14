UFSCar abre inscrições para bolsa Fapesp em pesquisa sobre biodiversidade urbana

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo que visa o preenchimento de uma vaga para a Bolsa de Treinamento Técnico III (TT-III), oferecida pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp). A oportunidade é destinada a atividades de taxonomia e curadoria da coleção de Hymenoptera Parasitoides, desenvolvidas no Laboratório de Estudos de Hymenoptera Parasitoides, vinculado ao Departamento de Ecologia e Biologia Evolutiva (DEBE) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar).

A bolsa integra o projeto de pesquisa intitulado “Territórios urbanos e suas áreas verdes: biodiversidade e desenvolvimento sustentável em sistemas adaptativos complexos”, inserido na área de Taxonomia dos Grupos Recentes, com atuação em Ecologia de Ecossistemas. A pesquisa é coordenada pela professora Angélica Maria Penteado Martins Dias, do DEBE/UFSCar.

Para concorrer à vaga, é necessário que os candidatos possuam graduação em Ciências Biológicas. As inscrições podem ser realizadas até o dia 19 de janeiro, exclusivamente por meio do e-mail angelica@ufscar.br, seguindo as orientações descritas no edital.

O edital completo está disponível no link https://bit.ly/3YDnHSv. Outras informações e esclarecimentos de dúvidas também podem ser obtidos pelo e-mail de inscrição.