terça, 02 de dezembro de 2025
Cidade

UFSCar abre curso de extensão sobre ensino de ciências e reforma agrária

02 Dez 2025 - 21h05Por Jéssica C.R.
A partir de fevereiro de 2026, a Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) vai ofertar o curso de extensão “Ensino de ciências e reforma agrária”, com o objetivo de promover debates sobre o papel do ensino de ciências na abordagem da temática da reforma agrária no Brasil.

Voltado a professores da Educação Básica das redes pública e privada, educadores populares, militantes de movimentos sociais e licenciandos em Ciências da Natureza e áreas afins, o curso parte de uma questão central: como o conhecimento científico pode ajudar a pensar os conflitos e as soluções para o uso de terras no País?

A formação será totalmente a distância, gratuita, com carga horária de 60 horas e emissão de certificado. As inscrições devem ser feitas de 5 a 30 de janeiro de 2026, pelo link: bit.ly/ensinoreformaagraria. O início das atividades está previsto para 24 de fevereiro de 2026.

O curso é promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática (PPGEdCM), com apoio da Pró-Reitoria de Extensão (ProEx) da UFSCar.

Dúvidas e mais informações podem ser solicitadas pelo e-mail: ensinoreformaagraria.ufscar@gmail.com.

Assessoria de comunicação

