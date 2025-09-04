UBS São José promove ação educativa sobre primeiros socorros

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Unidade Básica de Saúde (UBS) São José, realizou nesta quarta-feira (3/9), uma ação educativa gratuita sobre primeiros socorros. O evento aconteceu na praça em frente à unidade e contou com a parceria do Corpo de Bombeiros, da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

O objetivo foi orientar a população sobre como agir em situações de emergência e a procurar corretamente cada serviço de saúde – UBS, UPA ou SAMU – de acordo com a necessidade.

Durante a atividade, profissionais demonstraram técnicas de atendimento, com destaque para a manobra de desengasgo, em razão do aumento de casos registrados recentemente na região. Foram apresentadas formas de desobstrução das vias aéreas em diferentes públicos, desde recém-nascidos até idosos e gestantes.

De acordo com o cabo Abimael Gonçalves Ramos, do Corpo de Bombeiros, a ação reforça a importância do atendimento inicial. “Um socorro bem administrado pode evitar sequelas graves e até salvar vidas”, afirmou, lembrando que estatísticas apontam mais de 2 mil mortes por engasgo entre 2023 e 2024 no país.

Para a supervisora da UBS São José, Roseny Oliveira Rios Lopes, a iniciativa foi motivada por ocorrências recentes na comunidade. “Se até profissionais de saúde, que não realizam essa prática rotineiramente, têm dúvidas, imagine a população. Essa capacitação é essencial”, destacou.

A diretora do Departamento de Gestão do Cuidado Ambulatorial (DGCA), Viviane Cavalcante, ressaltou que a ação também buscou aproximar a comunidade dos serviços do SUS.

Já o enfermeiro da UPA Vila Prado, Rafael Luís Bressani Lino, reforçou a importância da integração entre os diferentes níveis de atendimento.

Segundo a enfermeira do SAMU, Vanda Martins de Atayde, além das técnicas, a equipe reforçou medidas de prevenção, como atenção a brinquedos pequenos, alimentos oferecidos a crianças e idosos e ao consumo excessivo de álcool em eventos sociais. “Queremos que a população se sinta preparada para agir diante de uma emergência e saiba quando e a quem recorrer”, concluiu.

