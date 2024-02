UBS do Cidade Aracy será transferida para o Centro da Juventude para conclusão da reforma

Crédito: Divulgação

O Departamento de Gestão do Cuidado Ambulatorial (DGCA) da Secretaria Municipal de Saúde comunica que a partir da próxima segunda-feira (26/02), os atendimentos médicos e ambulatoriais da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Cidade Aracy serão realizados no Centro da Juventude Lauriberto José Reyes, com entrada pela rua Arnoldo Almeida Pires, n° 134, no próprio bairro.

A mudança provisória será necessária em virtude da reforma que está sendo realizada na unidade com ampliação de salas para o atendimento multidisciplinar, ginecológicos e odontológicos e da sala de espera para melhor atendimento à população, reestruturação dos ambientes da farmácia, reforma e manutenção das redes lógica, elétrica e hidráulica, além da pintura interna e externa do prédio.

De acordo com Crislaine Mestre, diretora do DGCA, nesta sexta-feira, dia 23 de fevereiro, a UBS e a farmácia vão funcionar somente até às 13h. “Vamos fazer a mudança para o Centro da Juventude nesta sexta, portanto precisamos fechar a unidade meio período para transportar os móveis, equipamentos e medicamentos”, justifica a diretora.

Para reformas a UBS do Cidade Aracy a Prefeitura de São Carlos está investindo R$ 478.000,00. A previsão para a conclusão dessa obra é de 40 dias.

