TV Brasil destaca pesquisador são-carlense no documentário "Cientistas brasileiros entre os melhores"

Crédito: Divulgação

O Prof. Vanderlei Bagnato, pesquisador e atual diretor do IFSC/USP, foi o destaque na TV Brasil, no documentário intitulado "Cientistas brasileiros entre os melhores".

Neste trabalho da TV Brasil, a importância da Física e nomeadamente da óptica e fotônica no contexto do conhecimento, compreensão, educação e desenvolvimento científico em prol da Vida, marca indelevelmente o trabalho desenvolvido por Vanderlei Bagnato, classificando-o como um dos principais cientistas do Brasil e do mundo, frente a um trabalho incansável à frente do Centro de Pesquisas em Óptica e Fotônica (CePOF), no Instituto de Física de São Carlos (IFSC/USP).

Neste documentário, onde a dramatização auxilia grandemente na compreensão do trabalho que Vanderlei Bagnato desenvolve em seu grupo de pesquisa, o clamor à vida é permanente, justificando o motivo pelo qual nosso pesquisador sempre se entregou de corpo e alma ao conhecimento e à sua difusão, na maior parte das vezes deixando em segundo plano sua vida pessoal, sua família, unicamente por amor à ciência, por amor ao próximo.

Assista ao documentário, por favor, e veja porque o trabalho de quem partilha com ele as experiências tem que ser intenso, apaixonante...

https://www.youtube.com/watch?v=zzAee3Y8rhg

(Rui Sintra - jornalista - Assessoria de Comunicação IFSC/USP)

