TUSCA Social promove Feira de Profissões "Construindo o Futuro" em São Carlos neste sábado

Escola Estadual Attilia Prado Margarido - Crédito: divulgação

São Carlos será palco, neste sábado (13), de uma iniciativa que vai além do esporte e da festa. A Escola Estadual Attilia Prado Margarido recebe, das 9h às 12h, a Feira de Profissões “Construindo o Futuro”, organizada pela TUSCA Social em parceria com a Secretaria Municipal de Educação.

Criada em 2024, a ação chega à sua segunda edição consolidada como um espaço de troca e inspiração, aproximando estudantes da rede pública do universo acadêmico. A proposta é conectar alunos do ensino médio a universitários, oferecendo informações sobre vestibulares, cursos e universidades, além de orientações sobre vida acadêmica.

Participam do evento representantes de cursos, secretarias acadêmicas, grupos e projetos de extensão da UFSCar e da USP, que estarão disponíveis para tirar dúvidas e compartilhar experiências. A iniciativa busca ampliar horizontes, fortalecer a inclusão e mostrar que sonhar com a universidade é possível e acessível.

Além disso, a feira reforça o elo entre esporte, cultura e educação, já que ocorre em escolas públicas que, durante a TUSCA, também recebem alojamentos e atividades esportivas, consolidando o ciclo de retribuição social do evento.

Com o lema “Construindo o Futuro”, a Feira de Profissões reafirma a missão da TUSCA de deixar um legado que vai além das arquibancadas e dos palcos, inspirando jovens a transformar suas trajetórias por meio da educação.

Serviço – TUSCA 2025

Data: de 20 a 23 de novembro

O que esperar: 6 festas em 4 dias, mais de 40 horas de evento e 50 atrações

Ingressos: pacotes disponíveis no site Blacktag (1º lote encerrou em 11/09)

Classificação etária: 18 anos

Mais informações: @sigatusca

