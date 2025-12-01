Tusca Social doa mais de 7 toneladas de alimentos ao Fundo Social de Solidariedade

Fundo Social de Solidariedade de São Carlos recebeu, nesta semana, mais de 7 toneladas de alimentos não perecíveis arrecadados pela Tusca Social, iniciativa solidária da Taça Universitária de São Carlos (Tusca). As doações são resultado de ações realizadas ao longo dos eventos promovidos pela coordenação da Taça, com o propósito de auxiliar famílias em situação de vulnerabilidade no município.

A entrega aconteceu na sede do Fundo Social, na Vila Marina, e contou com a presença da primeira-dama e presidente do órgão, Herica Ricci Donato. Os alimentos serão encaminhados às entidades assistenciais cadastradas e às famílias atendidas pelos programas sociais da Prefeitura.

Herica destacou a importância da mobilização estudantil e o impacto direto das doações."Receber essas mais de 7 toneladas de alimentos representa muito mais do que uma arrecadação: é um gesto de solidariedade que reforça o compromisso da Tusca com a nossa cidade. Quero agradecer profundamente aos organizadores, aos estudantes e a todos que contribuíram para esta ação. Cada doação fará diferença na mesa de muitas famílias que hoje precisam do nosso apoio. O Fundo Social segue de portas abertas para parcerias como essa, que fortalecem a rede de cuidado e mostram que, juntos, podemos transformar realidades", afirmou.

Milena Maria Pinto, diretora social da Agência Criativa empresa responsável pelo evento ressaltou o trabalho contínuo da organização com ações solidárias."A Agência Criativa trabalha ao longo do ano com diversos projetos sociais, como o Tusquinha e o Porta a Porta, e a Tusca Social é uma parte muito importante desse compromisso. Essa iniciativa existe há muitos anos e reforça a parceria que mantemos com a cidade. Para nós, é uma forma de retribuir o acolhimento que recebemos durante o evento e de mostrar que a Tusca e as atléticas têm responsabilidade social. Realizamos campanhas durante todo o ano e, para encerrá-lo, reunimos as doações de alimentos, que agora podem ajudar tantas famílias. É gratificante ver esse ciclo de solidariedade acontecer", declarou.

O Fundo Social de Solidariedade de São Carlos está localizado na Rua Francisco Maricondi, nº 375, Vila Marina. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (16) 3372-0865.

