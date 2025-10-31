TUSCA mobiliza São Carlos com reforço na segurança e expectativa de até 25 mil pessoas por noite

Crédito: divulgação

A contagem regressiva para a Taça Universitária de São Carlos (TUSCA) 2025 já começou, e com ela, os preparativos para receber um dos maiores eventos estudantis do Estado. Na tarde de quinta-feira (30), autoridades municipais e estaduais se reuniram na sede do 38º Batalhão da Polícia Militar para alinhar estratégias de segurança, mobilidade e fiscalização. A expectativa é de que cada noite de festa reúna entre 20 e 25 mil pessoas.

O encontro contou com representantes da Polícia Militar, Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária, Departamento de Fiscalização, Secretaria de Mobilidade Urbana e organizadores da Criativa Eventos. O objetivo foi traçar um plano integrado para garantir a tranquilidade tanto dos participantes quanto dos moradores da cidade.

Segundo o major Renato Gonzalez, coordenador operacional do 38º BPM, a evolução das medidas de segurança tem sido expressiva. “Quem acompanhou o evento há uma década percebe o salto em organização. Ainda há ocorrências, principalmente furtos relacionados ao consumo excessivo de álcool, mas os resultados têm sido positivos graças à atuação conjunta dos órgãos públicos”, afirmou.

Monitoramento integrado e tecnologia de ponta

Uma das novidades deste ano será a integração das câmeras do sistema Escudo São-carlense/Muralha Paulista com o sistema de monitoramento da Arena TUSCA, permitindo a identificação de pessoas com pendências judiciais. “Firmamos um termo de cooperação para que as câmeras do evento sejam sincronizadas com o sistema da Prefeitura. Isso permite a leitura facial de pessoas procuradas pela Justiça. Se alguém estiver em contradição com a legislação, o sistema emite um alerta imediato às forças policiais”, explicou o secretário de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, Michael Yabuki.

Yabuki também destacou que o evento exige atenção redobrada em relação à mobilidade. “Interdições, pontos de desembarque, controle de aplicativos de transporte e travessias de pedestres são planejados com antecedência para minimizar os impactos na rotina da cidade”, disse.

Fiscalização e ambulantes

O diretor do Departamento de Fiscalização da Prefeitura, Rodolfo Penela, anunciou que as inscrições para ambulantes serão abertas na próxima semana. “Existe um manual de orientações aprovado pelo Ministério Público, com reuniões preparatórias específicas. Vamos abrir as inscrições para ambulantes que desejam atuar na área alimentícia, tanto no ginásio Milton Olaio Filho quanto na Avenida Farber, próximo à Arena TUSCA. Tudo será divulgado nos canais oficiais da Prefeitura”, informou.

Esporte e economia local

Mantendo sua essência esportiva, a TUSCA 2025 reunirá dez atléticas, incluindo CAASO/USP e UFSCar, com mais de 2 mil atletas competindo em 12 praças esportivas espalhadas pela cidade. A rivalidade entre as universidades organizadoras segue intensa, mas limitada às quadras — fora delas, a cooperação é total.

De acordo com Roberto Tossine, da Criativa Eventos, o impacto econômico é significativo. “É uma festa grandiosa, que envolve todos os setores da Prefeitura e exige planejamento com bastante antecedência. Estimamos entre 20 e 25 mil pessoas por noite e cerca de 2 mil postos de trabalho diretos. A movimentação financeira pode chegar a R$ 40 milhões, considerando todos os setores envolvidos”, destacou.

