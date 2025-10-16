Tusca 2025 transforma energia universitária em impacto social

Crédito: divulgação

Ações em escolas e arrecadações solidárias mostram que o maior evento universitário da América Latina vai muito além da celebração

A TUSCA 2025 não se limita aos palcos poderosos, aos prestigiosos jogos e à vibração universitária que move multidões. Por trás da festa, pulsa um movimento transformador: o TUSCA Social, iniciativa que mobiliza estudantes, atléticas e projetos parceiros em prol da comunidade são-carlense. Este ano, as ações uniram alegria, empatia e propósito, mostrando que a força universitária também constrói pontes — e não apenas arquibancadas.

Em junho, o Tusquinha Junino, realizado na E.E. Professor Antônio Adolfo Lobbe, inaugurou o calendário social com uma manhã de integração e brincadeiras. Crianças, professores e universitários se misturaram em um arraiá repleto de música, cores e solidariedade.

Já em outubro, o Tusquinha Dia das Crianças levou essa mesma energia à E.E. Professora Elídia Benetti, reunindo alunos de 6 a 11 anos em atividades que foram do lúdico ao educativo: jogos, oficinas de pintura e desenho, pintura facial, cama elástica e algodão-doce fizeram parte da programação. A ação contou com a presença de todas as atléticas participantes da TUSCA 2025, com destaque para as organizadoras Atlética UFSCar e CAASO, e parceria com o Projeto Pontinha, que atua na rede pública com práticas educativas e inclusivas.

Encerrando o ciclo, a Competusca 2025 mostrou que competição também pode ser sinônimo de solidariedade. Foram arrecadados quase 4 mil litros de tampinhas e mais de 520 litros de lacres, destinados a instituições sociais das cidades participantes — São Carlos, São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto e Passos (MG). Em São Carlos, a entrega foi feita à APAE, no dia 10 de outubro, por integrantes das atléticas da UFSCar e USP, junto à equipe da Criativa Agência, produtora da TUSCA.

Mais que um evento, a TUSCA 2025 reafirma seu compromisso com a cidade e com o futuro: um espaço onde a celebração universitária se converte em transformação coletiva.

Porque quando a universidade estende a mão a comunidade, a festa vira movimento — e a TUSCA ecoa em gestos que mudam vidas.

SERVIÇO – TUSCA 2025

Data: de 20 a 23 de novembro

O que te espera: 6 festas em 4 dias, +40 horas de evento, 2 palcos, +50 atrações

Ingressos: Ingressos: pacotes disponíveis no site Blacktag – 1º lote encerra dia 11/09

Classificação etária: 18 anos

Mais informações: @sigatusca



