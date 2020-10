Turma da Mônica, Embrapa e Ceagesp dão dicas para evitar o desperdício de alimentos

Crédito: Divulgação

A cartilha “Dicas contra o desperdício de alimentos em tempos de coronavírus”, ilustrada com os personagens da Turma da Mônica, foi desenvolvida a partir da parceria entre a Mauricio de Sousa Produções, Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária), e a Ceagesp (Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo). O material tem como principal objetivo orientar e auxiliar as famílias a evitar o desperdício de alimentos, que vai da compra ao consumo dos alimentos.

A garota da capa já imaginamos quem seja, né? Magali mostra, mais uma vez, que entende tudo sobre os alimentos e empresta seu conhecimento para dar uma forcinha para o pessoal que está em casa. Além dela, Chico Bento traz dicas sobre os produtos do campo e aproveita para compartilhar uma receita muito saborosa que pode ser feita com a sobra dos alimentos. Evitamos o desperdício e ainda nos deliciamos. É bom demais, sô!

O material também dá dicas para a hora da comprar, higienizar e armazenar as hortaliças e frutas visando uma maior durabilidade, principalmente nesse período de pandemia. Em tempos de coronavírus, o melhor é sair de casa só quando necessário, como para comprar alimentos. Com planejamento e alguns cuidados, esses produtos duram mais e as idas ao supermercado ou feira não precisam ser tão frequentes. Além disso, a cartilha orienta como aproveitar os talos das hortaliças e como congelar refeições prontas, informações valiosas para auxiliar facilitar o dia a dia das pessoas.

"O sonho de um cientista é ajudar a resolver problemas que afetam a vida das pessoas, por exemplo, as perdas e desperdício de alimentos que acontecem todos os dias. E, para isso, é muito importante estar junto com quem pode ajudar a tornar essa sonho realidade, é o que temos feito há alguns anos com a Ceagesp e, a partir de agora, com a Maurício de Sousa Produções", conta o pesquisador Marcos David Ferreira, da Embrapa Instrumentação (São Carlos - SP), um dos editores da cartilha.

Para Mônica Sousa, diretora executiva da MSP, é importante que hábitos que evitem o desperdício de alimentos sejam praticados, não apenas neste momento da pandemia. “Buscamos sempre produzir materiais que contenham informações seguras e orientações que possam ser praticadas por todos. O consumo consciente de alimentos, a fim de evitar qualquer desperdício, é necessário e urgente. Com a nossa colaboração, sempre de uma forma divertida e lúdica, podemos alavancar o proveito integral dos alimentos, não somente nesse período de quarentena. A ideia é que essas dicas possam se tornar um hábito”, pontua. De acordo com a executiva, os personagens colaboram para que a mensagem chegue ao público infantil, trazendo a importância do consumo consciente desde cedo.

A cartilha pode ser acessada gratuitamente no endereço www.embrapa.br/instrumentacao.

