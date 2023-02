Tubulações rompem no centro de São Carlos

SIGA O SCA NO

Esgoto e tubulação de águas pluviais rompe e complica trânsito no centro - Crédito: Maycon Maximino

A tubulação de esgoto e de águas pluviais rompeu na tarde desta quinta-feira, 23, no cruzamento da rua São Paulo com a avenida Comendador Alfredo Maffei, no centro de São Carlos.

Diante disso, informações da Secretaria de Transporte e Trânsito dá conta que o trânsito está interditado na Comendador com a rua Rui Barbosa e na Comendador com a rua São Paulo.

Segundo funcionários do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) que estão no local, a interdição prevista irá vigorar enquanto o tempo não melhorar.

