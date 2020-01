Tubulações do córrego Gregório são vistoriadas na região do Mercadão

Crédito: Maycon Maximino

Uma equipe da Secretaria de Obras Públicas, acompanhada do Corpo de Bombeiros e Defesa Civil, realizou uma inspeção nas tubulações do córrego Gregório, na região do Mercado Municipal, para verificar se existe alguma obstrução.

Após os trabalhos realizados nos dutos, nenhuma avaria foi detectada. No único ‘senão’ foi o rompimento de uma rede de esgoto na região da Lagoa Serena e os dejetos eram despejados, posteriormente, no córrego.

O Saae foi contatado e o problema deverá ser sanado nos próximos dias.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também