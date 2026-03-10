Trote Solidário leva universitários da UFSCar a revitalizar o Horto Florestal de São Carlos

O Horto Florestal de São Carlos recebeu, na manhã desta terça-feira (10), estudantes do curso de Engenharia Civil da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) para mais uma edição do Trote Solidário. A atividade reuniu 18 alunos, entre calouros e veteranos, organizados pelo Programa de Educação Tutorial (PET Civil), com apoio do Fundo Social de Solidariedade do município.

Criado em 2013, o PET Civil promove o Trote Solidário desde 2015, mobilizando anualmente estudantes em ações voltadas a instituições da cidade. Nesta edição, os universitários realizaram diversas melhorias no Horto, como pintura de paredes, jardinagem, reforma de estufa, recuperação de paredes de banheiros e a construção de um pequeno caminho de concreto.

De acordo com a coordenadora do PET Civil, professora Cali Laguna Achon, a proposta da iniciativa é aproximar os estudantes da comunidade e proporcionar a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos em sala de aula.

“Todos os anos buscamos alguma instituição de São Carlos para desenvolver uma ação social. Quando fomos procurados pelo Fundo Social, visitamos o Horto e percebemos que poderíamos contribuir com melhorias no espaço, tornando o ambiente mais bonito e acolhedor para a população”, explicou.

Além das melhorias estruturais, a atividade também teve caráter educativo para os alunos. Durante a ação, foram realizadas pinturas lúdicas nas paredes, criação de um jardim com pneus próximos ao estacionamento, plantio de mudas e flores na entrada e a reforma de uma estufa. Os estudantes também tiveram a oportunidade de aprender técnicas de preparo de concreto e construção de um pequeno caminho, colocando em prática conceitos da engenharia civil.

O secretário municipal de Clima e Meio Ambiente, Júnior Zanquim, destacou a importância da parceria entre universidade e poder público para o desenvolvimento de ações que beneficiam a cidade.

“Essa interação da universidade com a Prefeitura e com o Horto Municipal é muito importante. Os estudantes passam a conhecer um espaço fundamental para a preservação ambiental e também levam essa consciência para os seus projetos. Ao mesmo tempo, a cidade ganha com a revitalização de um espaço público”, afirmou.

A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Herica Ricci Donato, explicou que a iniciativa surgiu a partir de um contato do próprio Fundo Social com a universidade.

“Ao sabermos do trabalho desenvolvido pelo PET Civil, que há mais de dez anos realiza o trote solidário na cidade, propusemos o desafio de contribuir com a revitalização da entrada do Horto. Assim, os alunos têm a oportunidade de aplicar na prática aquilo que aprendem no curso, trabalhando com materiais de construção, pintura, preparação de concreto e também com atividades de plantio”, destacou.

Segundo Herica, além das melhorias no espaço, a ação também contribui para a formação cidadã dos estudantes. “É uma experiência que mostra a importância do trabalho social e da participação na comunidade”, completou.

Ao longo dos anos, o Trote Solidário se consolidou como uma das principais iniciativas do PET Civil, beneficiando diversas instituições do município. A atividade vai além da recepção aos calouros e reforça a integração entre universidade e sociedade, estimulando a responsabilidade social e o compromisso com a comunidade.

