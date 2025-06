Trilha da Natureza, da UFSCar, convida para caminhada ao pôr do sol no Cerrado

(Foto: @trilhadanaturezaufscar) -

Na quarta-feira, dia 18 de junho, às 16 horas, a Trilha da Natureza realiza mais uma caminhada pelo cerrado no Campus São Carlos da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). A atividade será conduzida pela equipe da atividade de extensão "Bem-Estar e Natureza", Projeto de Desenvolvimento Institucional da FAI/UFSCar, com apoio da equipe da "Trilha da Natureza UFSCar", vinculada ao Departamento de Apoio à Educação Ambiental (DeAEA), da Secretaria Geral de Gestão Ambiental e Sustentabilidade (SGAS).

A visita é aberta ao público em geral - famílias, crianças, idosos e pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida -, sem restrição de idade mínima, e tem duração aproximada de duas horas. O local de encontro é o DeAEA, junto ao Departamento de Gestão de Resíduos (DeGR). As pessoas participantes terão a oportunidade de apreciar um belo por do sol no Cerrado e participar de uma roda de conversa sobre Bem-Estar, Saúde e Natureza.

As inscrições devem ser feitas através de formulário, disponível neste link . São disponibilizadas 30 vagas, por ordem de inscrição. Dentre estas, duas vagas são destinadas a pessoas com mobilidade reduzida, que poderão solicitar o uso de "Scooters" elétricas disponíveis. Se houver necessidade de assistência para pessoas portadoras de deficiência, também poderá ser solicitado via formulário.

É preciso estar de sapatos fechados e calças compridas e estar bem agasalhado. Recomenda-se também o uso de repelente e protetor solar e levar água. Mais informações podem ser obtidas através do e-mail trilhadanatureza@ufscar.br ou pelos telefones (16) 3306-6462 e 3351-3771.

