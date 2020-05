Triângulo do Sol transforma uniformes antigos em cobertores para quem precisa

Uma das cidades beneficiadas com o projeto foi Ibaté - Crédito: Divulgação

Pelo quarto ano consecutivo, a Triângulo do Sol, concessionária que administra o trecho da rodovia Washington Luis (SP-310), entre São Carlos e São José do Rio Preto transformou uniformes antigos em cobertores e os doou para entidades assistenciais que atendem pessoasde baixa renda. Nesta ação específica, 280 quilos de uniformes viraram 340 cobertores, que foram distribuídospara18 Fundos Sociaisde municípios do trecho de concessão (lista abaixo).

Para produzir os cobertores, a AB Triângulo do Sol contou com o apoio da Retalhar, negócio socioambiental especializado no desenvolvimento de projetos para a destinação correta de uniformes. A instituição coordenou todo o trabalho de coleta, triagem, higienização e adequação dos uniformes para transformá-los em cobertores.

O projeto reflete importantes aspectos de responsabilidade social:

Desenvolvimento econômico –pela utilização do trabalho de cooperativas no processo de reciclagem dos uniformes e produção dos cobertores;

Preservação do meio ambiente –por transformar passivo ambiental em ativo social, poupando volume equivalente a 12,26metros cúbicosdeaterro e evitando a emissão de 24,08 toneladas de dióxido de carbono no meio ambiente (valores calculados com base na produção de 1.630 cobertores, montante desde o início do projeto);

Na região, além de São Carlos o município atendido foi Ibaté.

Municípios atendidos em 2020

Araraquara

Barrinha

Cândido Rodrigues

Catanduva

Catiguá

Dobrada

Fernando Prestes/Agulha

Guariba

Ibaté

Itápolis

Jaboticabal

Matão

Santa Adélia

Santa Ernestina

São Carlos

Taiúva

Taquaritinga

Uchôa

