TrÃªs escolas municipais de SÃ£o Carlos conquistam prÃªmio por excelÃªncia na educaÃ§Ã£o

Três escolas municipais de São Carlos conquistaram o Prêmio Excelência Educacional, uma iniciativa do Programa Alfabetiza Juntos SP, aderido pelo município em 2023 a partir de parceria com o Governo Estadual.

A EMEB Afonso Fioca Vitali – CAIC, EMEB Dr Alcyr Afonso Leopoldino e EMEB Maria Ermantina Carvalho Tarpani, no Cidade Aracy, Jardim Araucária e Jardim Botafogo, respectivamente, atingiram a meta do Índice de Excelência Educacional e ganharam o prêmio. Todas as escolas apresentaram uma evolução expressiva no desempenho das avaliações externas do Saresp 2024, em relação às médias de 2023.

O Prêmio Excelência Educacional tem como critério o Índice de Excelência Educacional, baseado nos resultados do Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (Saresp) 2024. Cada escola tinha uma meta individual, considerando evolução de notas, complexidade da unidade, tamanho, vulnerabilidade social e integração ao regime de ensino em tempo parcial ou integral.

De acordo com o terceiro artigo da RESOLUÇÃO SEDUC n° 103, de 26 de novembro de 2024, que institui o Prêmio Excelência Educacional e dá providências correlatas, o valor do Prêmio Excelência Educacional é de R$ 100,00 por estudante matriculado na unidade escolar premiada, e os recursos deverão ser utilizados exclusivamente para ações de melhoria das condições escolares e dos resultados de aprendizagem.

O CAIC apresenta atualmente 1.045 alunos matriculados, a EMEB Dr Alcyr Afonso Leopoldino apresenta 471 alunos matriculados, e a EMEB Maria Ermantina Carvalho Tarpani, por sua vez, possui 260 alunos matriculados. As escolas serão contempladas, respectivamente, com R$ 104.500,00, R$ 47.100,00 e R$ 26.000,00 pelos resultados obtidos.

“Esses recursos devem ser utilizados para melhoria da qualidade do ensino, investimento nas nossas unidades escolares e também para que atinja diretamente os nossos alunos, para melhorar esses índices cada vez mais”, pontua o secretário municipal de Educação e vice -prefeito, Roselei Françoso, lembrando que no ano passado também fomos premiados com a EMEB Janet Lia, do Jardim Pacaembu.

Para o prefeito Netto Donato a premiação reflete um grande comprometimento com a educação e o reconhecimento do esforço coletivo. "A conquista de prêmios por escolas é uma demonstração clara do trabalho árduo de todos os profissionais envolvidos, desde os professores até os trabalhadores que garantem o funcionamento diário das instituições. É inspirador ver como a união e o empenho de cada um podem resultar em melhorias significativas na qualidade da educação. Essa gratidão e a busca por excelência são fundamentais para motivar todos a continuarem se empenhando em prol do aprendizado e do desenvolvimento dos alunos", parabenizou o prefeito.

