Trem parado na linha férrea causa transtornos na região do CDHU

Um fato que se tornou recorrente e que, diariamente, tem causado transtornos a motoristas e pedestres que se utilizavam da passagem da linha férrea que liga a Vila Morumbi ao CDHU na Vila Isabel.

Com a “paciência no limite” e revoltados, vários leitores do São Carlos Agora entraram em contato na manhã desta quarta-feira, 19, para expor e denunciar o problema, que seria causado por colaboradores da Rumo Logística, responsável pela linha férrea.

De acordo com os reclamantes, todos os dias, comboios com dezenas de vagões ficam parados por mais de 20 minutos e impedem a passagem de motoristas que precisam transpor a linha férrea sentido Vila Morumbi/CDHU e vice-versa.

De acordo com os usuários, o problema aconteceu por volta das 17h44 desta terça-feira, 18 e voltou a se repetir por volta das 8h07 desta quarta-feira, 19.

“Todos os dias a Rumo está causando transtorno”, disse um reclamante que estaria em um coletivo. Ficamos parados um bom tempo e sempre no horário de pico. Ocorre congestionamento no local e tem pessoas que estão se locomovendo para o trabalho. Queremos que a empresa tome uma atitude e caso seja necessário parar o comboio, que o faça em locais onde não afeta a vida de terceiros”, finalizou.

Nota da RUMO



O pico da operação comercial tem gerado um aumento na circulação de trens em direção aos portos. Como parte desse fluxo intenso, podem ocorrer paradas eventuais para cruzamento das composições. A concessionária ressalta que toda a operação ferroviária segue rigorosamente as normas vigentes, regulamentadas e fiscalizadas pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).



No local citado nas denúncias, a Rumo entregou, no ano passado, uma passarela de pedestres, garantindo uma travessia segura para pedestres e ciclistas, desde que desçam da bicicleta para utilizá-la corretamente. A estrutura permite uma mobilidade livre e segura, evitando riscos na travessia da ferrovia.



A empresa reforça ainda a orientação para que as pessoas mantenham uma distância segura dos trens, parados ou em movimento. O trem é uma composição de grandes dimensões, e ações imprudentes podem não ser perceptíveis no campo de visão do maquinista, colocando em risco a segurança de todos.

