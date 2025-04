Treinamento "Liderança 5.0" reúne colaboradores da Santa Casa com foco em inovação e protagonismo

O provedor da Santa Casa, Antonio Valerio Morillas Junior, participou da atividade e destacou a importância de fortalecer o papel das lideranças internas: “Investir no desenvolvimento das nossas lideranças é essencial para garantir um ambiente mais colaborativo, eficiente e preparado para as transformações do setor da saúde.”

O treinamento foi viabilizado pelo setor de Gestão de Pessoas em parceria com a Fator RH e contou com a presença do gerente Samir Rodrigues, que ressaltou o impacto da formação contínua. “A proposta da Liderança 5.0 é colocar o ser humano no centro das decisões, com responsabilidade, visão de futuro e sensibilidade. Estamos preparando nossos líderes para uma atuação cada vez mais estratégica e humanizada.”

A capacitação faz parte das ações do plano de desenvolvimento de lideranças da Santa Casa e reforça o compromisso da instituição com a valorização e o crescimento de seus profissionais.

Na quinta-feira, 10 de abril, a Santa Casa de São Carlos promoveu o treinamento “Liderança 5.0”, no auditório Alois Partel, com o professor Fabrízio Rosso da Fator RH. O encontro reuniu líderes da instituição e também de outras Instituições de Saúde para uma imersão em temas como inovação, protagonismo, inteligência emocional e gestão de equipes diante dos desafios contemporâneos.