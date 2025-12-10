Trechos do Centro permanecem interditados nesta quinta para conclusão de obra

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, informou que o tráfego de veículos será interditado nesta quinta-feira, 11 de dezembro, das 9h às 12h, para a conclusão de uma obra de raspagem e remoção de reboco e revestimento em um prédio localizado na região central da cidade.

A interdição ocorrerá nos seguintes pontos:

Rua São Joaquim com Rua São Sebastião

Rua 15 de Novembro com Rua Alexandrina

Durante o período de bloqueio, somente a faixa da direita da Rua 15 de Novembro permanecerá liberada para o trânsito, permitindo o fluxo controlado de veículos na área.

A Prefeitura orienta motoristas e pedestres a redobrarem a atenção, respeitarem a sinalização e, sempre que possível, utilizarem rotas alternativas para evitar congestionamentos.

