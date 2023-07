Viatura Departamento de Trânsito - Crédito: divulgação

A Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito informa que as Ruas Padre Teixeira, no trecho entre as ruas Totó Leite e São Paulo e a rua Campos Salles, no trecho entre as ruas Marechal e São Sebastião ficarão interditadas até o final da tarde desta sexta-feira (28) para a realização do serviço de recapeamento. Os Agentes de Trânsito estão nestes locais para orientar os motoristas.

