Trecho da rua Nove de Julho terá mão única de direção a partir desta quarta-feira (13)

SIGA O SCA NO

Imagem Ilustrativa - Crédito: divulgação

A Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) informa que nesta quarta-feira (13/09) será implantada mão única de direção na rua Nove de Julho, no sentido da Rua Dr. Carlos de Camargo Salles para a Avenida Trabalhador São-carlense.

A ação visa a segurança do trânsito de veículos e pedestre, considerando que a capacidade da via não atende as condições atuais de operação de circulação e estacionamento.

A SMTT recomenda aos motoristas atenção a sinalização e ao sentido de circulação da via para evitar acidentes.

Leia Também