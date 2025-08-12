Trecho da rua Miguel João será interditada nesta quarta para manutenção na rede de água

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE) informou que, nesta quarta-feira (13), a Rua Miguel João, no trecho compreendido entre as ruas Thomaz de Santi e Abrahão João, no bairro Santa Felícia, será interditada para a realização de uma manutenção emergencial na rede de água.

Os trabalhos terão início às 8h e a previsão é de que sejam concluídos até as 11h. Durante a execução do serviço, motoristas devem estar atentos à sinalização e utilizar as rotas alternativas indicadas para garantir a segurança no trânsito.

