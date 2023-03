Crédito: arquivo SCA

A Secretaria de Transporte e Trânsito informa que a partir das 9h desta sexta-feira (17/03) trecho da rua Dona Alexandrina ficará interditada para que empresa que fez a concretagem da pista de ônibus faça as correções necessárias. Nesse período a via vai operar com meia pista entre as ruas Major José Inácio e Conde do Pinhal.

