Árvore está sendo removida - Crédito: divulgação

A Secretaria Municipal de Conservação e Qualidade Urbana informa que nesta sexta-feira (17/01) realizará a supressão de uma árvore de grande porte, com risco de queda, na rua Alexandrina altura n⁰ 1864, portanto o trânsito ficará interrompido das 7h30 às 16h no quarteirão entre as ruas Dr. Orlando Damiano e a Tiradentes.

